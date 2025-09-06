به مناسبت هفته فرهنگی آشتیان دندان پزشکان، پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان امام سجاد این شهرستان، بیماران را به صورت رایگان معاینه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته فرهنگی آشتیان، برنامه معاینه رایگان پزشکان متخصص و دندانپزشکان بومی منطقه با هدف خدمترسانی به مردم شهرستان در بیمارستان امام سجاد(ع) برگزار شد.
در این مراسم جمعی از پزشکان و دندانپزشکان بومی منطقه به ارائه خدمات درمانی رایگان پرداختند.
در این طرح، حدود ۸۰۰ نفر از مردم در بخشهای مختلف تخصصی از جمله گوش و حلق و بینی، گوارش، عفونی، قلب و عروق، چشم پزشکی، مغز و اعصاب، جراحی و دندانپزشکی به صورت رایگان توسط ۱۲ پزشک متخصص و سه دندان پزشک معاینه شدند.
اجرای چنین طرحهایی در راستای ارتقاء سطح سلامت عمومی، کاهش مخارج درمانی و تقویت حس همبستگی و مسئولیت اجتماعی انجام می شود.