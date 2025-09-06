پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از نصب و بهرهبرداری ۴۵۰ کنتور هوشمند آب برای مشترکان خاص غیرخانگی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، جلال علمدار گفت: کنتورهای هوشمند با انتقال خودکار اطلاعات مصرف به سامانه مرکزی، صدور آنلاین قبوض و ارائه دادههای لحظهای، خدماترسانی به مشترکان را متحول میکنند و امکان پایش دقیق، مدیریت هوشمندانه مصرف و توزیع عادلانه آب در شرایط بحران را فراهم میسازند.
علمدار افزود: این فناوری علاوه بر تشخیص نشت آب و کاهش هزینهها تا ۳۰ درصد، موجب حذف قبوض کاغذی، حفظ محیط زیست و کاهش سفرهای غیرضروری مأموران نیز میشود.
علمدار با تأکید بر بهرهگیری از فناوریهای نوین همچون اینترنت اشیاء (IoT)، شبکههای ارتباطی و اپلیکیشنهای موبایل گفت: این امکانات مدیریت مصرف را از راه دور ممکن کرده و در راستای تحقق دولت هوشمند و توسعه پایدار اجرا میشود.
وی از شهروندان یزدی خواست با همراهی و صرفهجویی، از مزایای این طرح بهرهمند شوند.