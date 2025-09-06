به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یوسف بلدی با اشاره به توزیع هزار و ۲۰۰ کیسه آرد رایگان توسط خیرین در مناطق عشایری شهرستان اندیکا گفت: این تعداد کیسه آرد با همکاری و پیگیری امام جمعه اندیکا تامین و میان عشایر مناطق سوسن، فرگه، کمفه و دلی علیا توزیع شد.

وی افزود: آبرسانی سیار نیز به صورت منظم و شبانه روزی در همه مناطق عشایری شهرستان به وسیله تانکر‌های آبرسان اداره امور عشایر انجام می‌گیرد.

اندیکا یکی از شهرستان‌های استان خوزستان ایران به مرکزیت شهر قلعه خواجه است.

این شهرستان از شمال با شهرستان دزفول، از غرب با شهرستان لالی، از جنوب غربی تا جنوب با شهرستان مسجدسلیمان، از جنوب شرقی با شهرستان ایذه و از شمال شرقی با شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری همسایه است.