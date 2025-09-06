صبح امروز به مناسبت هفته وحدت، دفتر حجت‌الاسلام علی ابراهیمی، امام جمعه شهر غلامان با حضور بهمن نوری استاندار و نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در این آیین، حجت الاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی‌فقیه در استان، افتتاح دفتر امام جمعه را عاملی برای تقویت وحدت و همگرایی اجتماعی و فرهنگی دانست.

وی همچنین بر نقش محوری امام جمعه در پیگیری مطالبات مردمی و مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

جشن‌های هفته وحدت بین مردم شیعه و سنی خراسان شمالی از دیروز آغاز شده که به همین مناسبت مردم این خطه با حضور در آیین‌های ویژه، این ایام فرخنده را گرامی می‌دارند.

امروز هم جشن محوری هفته وحدت به میزبانی شهر غلامان در شهرستان رازو جرگلان برگزار شد.