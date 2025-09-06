پخش زنده
امروز: -
ابراهیم اشکش وتیم فوتبال نود ارومیه به همکاری خود پایان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ باشگاه ۹۰ ارومیه دقایقی پیش با انتشار اطلاعیهای رسمی، از پایان همکاری خود با سرمربی تیم، ابراهیم اشکش خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است:
«باشگاه ۹۰ ارومیه به اطلاع هواداران و افکار عمومی میرساند؛ پس از برگزاری جلسه امروز میان مدیریت باشگاه و آقای ابراهیم اشکش، طرفین در فضایی کاملاً دوستانه و با احترام متقابل، بر سر پایان همکاری به توافق رسیدند.
باشگاه نود ارومیه ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای این مربی در دوران حضورش بر روی نیمکت تیم، برای ایشان در ادامه مسیر حرفهای آرزوی موفقیت دارد.»
باشگاه نود ارومیه فعلا اطلاعاتی در مورد انتخاب جانشین ابراهیم اشکش ارائه نکرده و باید منتظر ماند و دید در فاصله شش روز به بازی بعد این تیم مقابل نفت و گاز گچساران در هفته سوم لیگ دسته یک، گزینه نودیها برای نیمکت چه کسی خواهد بود.