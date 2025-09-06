پخش زنده
فرماندار گتوند گفت: جوان ۳۲ ساله گتوندی با اهدای اعضا، به ۷ بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن آقایی اظهار کرد: مرحوم مسعود خواجه پور جوان گتوندی بر اثر سانحهای در محل کار دچار مرگ مغزی شد که خانوادهاش پس از مرگ مغزی فرزند دلبندشان با رضایت کامل اعضای بدن این جوان را به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا کردند.
وی افزود: قرنیهها، قلب، کلیهها، کبد و ریه این جوان با رضایت کامل و با هدف خیرخواهانه و گره گشایی از مشکل بیماران نیازمند به پیوند عضو اهدا شده است.
آقایی ضمن عرض تسلیت به خانواده این جوان مرحوم از این حرکت خیرخواهانه و انسان پسندانه قدردانی کرد و ادامه داد: این اقدام نوعدوستانه خانواده مرحوم، نمادی از فداکاری و ایثار در راه نجات جان انسانها و نشاندهنده اهمیت اهدای عضو برای کمک به بیماران نیازمند است.