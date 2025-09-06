پخش زنده
امروز: -
رئیس رسانه ملی گفت: خراسان جنوبی پرمخاطبترین استان کشور از نظر توجه مردم به شبکههای صدا و سیماست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جبلی در پایان سفر دو روزه خود به خراسان جنوبی افزود: این میزان همراهی نشاندهنده وفاداری مردم استان به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی است و همین موضوع مسئولیت صدا و سیما را در خدمترسانی و معرفی ظرفیتهای استان دوچندان میکند.
وی گفت: مردم خراسان جنوبی شایسته خدماتی بیش از آن چیزی هستند که تاکنون ارائه شده و باید با معرفی استعدادها و توانمندیهای استان، زمینه توسعه و رفع محرومیتها فراهم شود.
رئیس سازمان صدا و سیما همزمانی حضور در استان با سالروز حرکت جهادی رهبر معظم انقلاب در کمک به آسیب دیدگان زلزله ۱۳۴۷ فردوس را از توفیقات سفر خود دانست و گفت: طرحهای توسعه صدا و سیما در این سفر تقدیم مردم خراسان جنوبی شد.
جبلی به افتتاح طرح HD سازی شبکه خاوران، بهرهبرداری از ۷۵ ایستگاه فرستنده برای پوشش بیش از ۸۰ روستای مرزی، دیدار با خانواده شهدا، فعالان فرهنگی و حضور در نشست جهادگران نخبه در فردوس بهعنوان مهمترین دستاوردهای سفر خود اشاره کرد.
استاندار خراسان جنوبی هم با اشاره به ۱۳ شهریور به نام روز حرکتهای جهادی و امداد مردمی در تقویم کشور از گرامیداشت این روز در استان خبر داد و گفت: با حضور رئیس سازمان صدا و سیما جلسات بسیار خوبی در استان برگزار شد.
هاشمی با قدردانی از افتتاح پروژه HD سازی شبکه استانی، خواستار معرفی خراسان جنوبی در کشور از طریق برنامههای صدا و سیما شد.