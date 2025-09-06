کاهش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان
عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه سازان کشور گفت: ایران خودرو توانسته حجم مطالبات سررسیدشده قطعهسازان را از ۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
امیرحسین جلالی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، با اعلام این خبر افزود: در طرف مقابل مجموع بدهی سایپا به زنجیره تامین هم ۷۵ همت (شامل: ۳۸ همت بدهی مستقیم - ۵ همت چک مدت دار - ۳۲ همت چک خرید دین) است که جمع بدهی معوق این خودروساز تا پایان خرداد ماه ۲۰ همت و تا آخر تیر ماه ۳۱ همت است.
به گفته جلالی، ایرانخودرو در ششماهه نخست سال جاری موفق شده است که مطالبات ۶۰ روزه قطعهسازان را از طریق خرید دین و همراه با بهره مربوطه پرداخت کند.
وی افزود: ایران خودرو توانسته حجم مطالبات سررسیدشده قطعهسازان را از ۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
جلالی با اشاره به میزان تولید خودرو توسط خودروسازان گفت: در شرایطی که سایپا با کاهش حدود ۳۹ درصدی تولید مواجه شده و سایر خودروسازان نیز افت تولید داشتهاند، ایرانخودرو تا پایان مرداد امسال، ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و معادل سال گذشته به اهداف تولید دست یافته است.