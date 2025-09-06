پخش زنده
استاندار خراسان شمالی استقلال خراسان شمالی را فرصتی برای شتاب در توسعه استان دانست و گفت: همه مسئولان موظف به افزودن بر داشتهها و کاستن از نداشتهها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ استاندار خراسان شمالی در همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت سالروز استان شدن خراسان شمالی ،هفته وحدت و همزمان با هفته جوانی و جمعیت، این روز را بهیادماندنی و شورانگیز توصیف کرد وافزود: خراسان شمالی هنوز جوان است و برای رسیدن به خوداتکایی، بالندگی و پویایی، نیازمند مراقبتهای ویژه و همراهی همه اقشار است. بهمن نوری گفت: در مدت ده ماه خدمت خود دریافتم که مردم این استان صمیمی، متدین، تلاشگر و قانعاند و به همین دلیل به خادمی آنان افتخار میکنم.
استاندار تأکید کرد: استان شدن برای خراسان شمالی ضرورتی انکارناپذیر بود، چرا که با این اتفاق، سهم، داشتهها و کاستیهای استان مشخص شد و مسئولان رسالت دارند برای کاهش نداشتهها و تقویت داشتهها گام بردارند.
نوری اضافه کرد: این کار تنها از عهده استاندار برنمیآید بلکه همه مدیران و نمایندگان باید با تفکر استانی وارد میدان شوند. توسعه یک بخش به معنای توسعه کل استان است و تفکر رقابتی و جزیرهای میان شهرستانها ضد توسعه خواهد بود.
جذب سه هزار میلیارد تومان منابع از محل سفر رئیس جمهور به استان
استاندار در ادامه با اشاره به پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و رئیسجمهور و هیأت دولت وفاق ملی به استان گفت: خوشبختانه در این مدت شش ماهه از سفر دولت، سه هزار میلیارد تومان منابع وارد استان شد و بهزودی ثمرات آن برای مردم نمایان خواهد شد. ما جز خادمی مردم هیچ شأن دیگری برای خود قائل نیستیم.
نوری ادامه داد: برای توسعه استان، باید نگاه و تفکر توسعهای در همه بخشها نهادینه شود. امروز در کنار هم برای رفع نداشتههای استان تلاش میکنیم؛ از حل مشکل راهها و راهاندازی خط دائمی هوایی تا رونق کسبوکار و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی.
استاندار خراسان شمالی همچنین با پوزش از مردم بابت خاموشیهای اخیر، بیان کرد: این قطعیها آسیبهایی به مردم و صنایع زد، اما تلاش داریم تا پایان سال سهم تولیدی برق استان را به ۱۸۰ مگاوات برسانیم و با بهرهگیری از انرژی خورشیدی، برق مصرفی استان را تأمین کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رسالت پیامبر اکرم (ص) در دفاع از مظلومان، ضمن تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبر گرامی اسلام، خاطرنشان کرد: مردم خراسان شمالی با وجود تنوع قومی و گویشهای مختلف، به غایت همدل هستند و این بزرگترین سرمایه اجتماعی استان است.