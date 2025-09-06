پخش زنده
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از آغاز ثبتنام مرحله جدید طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه بینشهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فؤاد غزیعلی اظهار کرد: بر اساس تفاهمنامه سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بانک عامل، مالکان خودروهای فرسوده سواری کرایه که مدل ۱۳۹۱ و پایینتر هستند و در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۲۰ صورتوضعیت فعال با کد رهگیری داشتهاند، میتوانند در مرحله جدید طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه بینشهری ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه مشمولان میتوانند از تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین تا سقف ۵ میلیارد ریال بهرهمند شوند، افزود: شرط اصلی بهرهمندی از این تسهیلات، اسقاط خودرو فرسوده و ارائه برگه اسقاط در زمان شمارهگذاری خودرو جدید است. همچنین افرادی که طی پنج سال گذشته از تسهیلات نوسازی استفاده کردهاند، امکان ثبتنام در این مرحله را نخواهند داشت.
غزیعلی میگوید: در این طرح اولویت با خودروهای با سن بالاتر است و خودروی جایگزین در حال حاضر سمند سورن پلاس از تولیدات ایرانخودرو پیشبینی شده است.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: تخصیص سهمیه در گام نخست به صورت استانی خواهد بود و در صورت باقیماندن ظرفیت، به سایر استانها واگذار میشود.
وی در پایان تاکید کرد: رانندگان و مالکان ناوگان برای ثبتنام و تکمیل فرآیند باید تا شنبه ۲۹ شهریورماه با در دست داشتن اصل و کپی برگ سبز ناوگان، اصل و کپی کارت هوشمند ناوگان، اصل و کپی کارت ملی مالک، تکمیل پروفایل ایران خودرو و تصویر آن، ثبت نام در سامانه سخا و تصویر آن به اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مراجعه کنند.