برداشت ۱۷۲ تن پسته از باغ های لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از برداشت ۱۷۲ تن پسته از سطح باغهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:در لرستان ۵۵۴ هکتار باغ پسته وجود دارد که از این میزان ۱۷۶ هکتار بارور و ۳۷۸ هکتار غیر بارور است.
نامدار صیادی افزود: سالانه ۱۷۲ تن پسته از باغ های پسته در استان برداشت می شود و شهرستان کوهدشت با ۹۷ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۷۲ تن، رتبه اول، خرم آباد با ۵۷ هکتار و تولید بیش از ۳۱ تن رتبه دوم و معمولان با بیش از ۲۴ هکتار و تولید ۱۷ تن در جایگاه سوم تولید پسته قرار دارند.
وی با بیان اینکه میانگین عملکرد تولید پسته در لرستان نیم تن در هکتار است، بیان کرد:عمده ارقام کشت پسته در استان از نوع احمد آقایی و اکبری است.