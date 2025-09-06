به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:در لرستان ۵۵۴ هکتار باغ پسته وجود دارد که از این میزان ۱۷۶ هکتار بارور و ۳۷۸ هکتار غیر بارور است.

نامدار صیادی افزود: سالانه ۱۷۲ تن پسته از باغ های پسته در استان برداشت می شود و شهر ستان کوهدشت با ۹۷ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۷۲ تن، رتبه اول، خرم آباد با ۵۷ هکتار و تولید بیش از ۳۱ تن رتبه دوم و معمولان با بیش از ۲۴ هکتار و تولید ۱۷ تن در جایگاه سوم تولید پسته قرار دارند.