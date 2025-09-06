به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس اعلام موسسه ئوفیزیک دانشگاه تهران، ماه گرفتگی کامل در ایران در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور رخ می‌دهد و در همه شهر‌ها قابل مشاهده است.

براساس اعلام مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ و ۵۷ دقیقه، ماه گرفتگی شروع می‌شود.

ساعت ۲۱ و یک دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را می‌پوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز خواهد شد.

در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) می‌کند و پایان ماه گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق می‌افتد. این گرفتگی کلی در سراسر ایران قابل رؤیت خواهد بود.

همچنین در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده است.

واجب بودن خواندن نماز آیات

بنا به فتوای علمای دینی، مکلف می‌تواند از زمان شروع گرفتگی خورشید، نماز آیات را بخواند و بنابر احتیاط واجب، باید به قدرى تأخیر نیاندازد که شروع به بازشدن کند و اگر از آن وقت تا قبل از باز شدن کامل به تأخیر انداخت باید نماز را بدون نیت ادا و قضا (به قصد ما فی الذمه) بخواند.

کسی که هنگام گرفتن ماه یا خورشید اصلاً مطلع نشود و بعد از باز شدن آن بفهمد، درصورتی که گرفتگی کامل بوده، باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگر فقط مقداری از آن گرفته بوده، قضا بر او واجب نیست.

نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد و مى‏توان آن را دو گونه به جا آورد: ۱- بعد از نیّت، تکبیر بگوید و یک حمد و سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره تمام بخواند، باز به رکوع رود، تا پنج بار این کار را انجام دهد، بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را مانند رکعت اوّل به جا آورد و تشهد بخواند و سلام ‏دهد.

۲- بعد از نیّت و تکبیر و خواندن حمد، آیه ‏هاى یک سوره را پنج قسمت کند و یک قسمت از آن را بخواند و به رکوع رود، بعد سر بردارد و قسمت دوم از همان سوره را (بدون حمد) بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید و بعد به رکوع رود و رکعت دوم را هم به همین صورت به جا آورد، مثلًا سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ احَدٌ» را به ترتیب زیر تقسیم کند: قبل از رکوع اوّل: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید: «قُلْ هُوَ اللَّهُ احَدٌ» باز به رکوع رود و سربردارد و بگوید: «اللَّهُ الصَّمَدُ»، باز به رکوع رود و سر بردارد و بگوید: «لَمْ ‏یَلِدْ وَ لَمْ‏ یُولَدْ» و به رکوع رود و سر بردارد و بگوید: «وَ لَمْ ‏یَکُنْ لَهُ کُفُوَاً احَدٌ»، بعد به رکوع رود و بعد از سر برداشتن دو سجده کند و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اوّل به‏ جا آورد و در آخر تشهد بخواند و سلام گوید.