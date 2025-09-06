به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته 120 ثانیه پانزدهم شهریور به خبرهایی همچون:

وحدت و تبعيت جامعه اسلامي از ولي فقيه زمان مهم‌ترين راهکار مقابله با تهديدات

مصرف بهينه برق و کاهش خاموشي ها به حداقل

فرصت صاحبان مشاغل براي تسليم اظهار نامه مالياتي پايان شهريور

همايش مدرسه ياران، تجليل از اولياي فعال در حوزه تعليم و تربيت

تشييع پيکر مادر شهيد مهدي مسگري از شهداي دوران دفاع مقدس قم

احداث مسجد گروه جهادي در روستاي قلعه سلطان‌باجي بخش مرکزي

جلسه اهالي،دهيار و اعضاي شورا روستاي دولت‌آباد آقا بخش مرکزي با مسئولان

کسب 5 مدال ورزشکاران قمي در روز نخست رقابت‌هاي پاراشناي قهرماني کشور

برگزاري هفته هفتم مسابقات پرش با اسب استان در مجموعه سوارکاري ماهان پرداخته می شود.