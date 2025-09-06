پخش زنده
امروز: -
در بسته 120 ثانیه پانزدهم شهریور مروری بر آخرین خبر های قم می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته 120 ثانیه پانزدهم شهریور به خبرهایی همچون:
وحدت و تبعيت جامعه اسلامي از ولي فقيه زمان مهمترين راهکار مقابله با تهديدات
مصرف بهينه برق و کاهش خاموشي ها به حداقل
فرصت صاحبان مشاغل براي تسليم اظهار نامه مالياتي پايان شهريور
همايش مدرسه ياران، تجليل از اولياي فعال در حوزه تعليم و تربيت
تشييع پيکر مادر شهيد مهدي مسگري از شهداي دوران دفاع مقدس قم
احداث مسجد گروه جهادي در روستاي قلعه سلطانباجي بخش مرکزي
جلسه اهالي،دهيار و اعضاي شورا روستاي دولتآباد آقا بخش مرکزي با مسئولان
کسب 5 مدال ورزشکاران قمي در روز نخست رقابتهاي پاراشناي قهرماني کشور
برگزاري هفته هفتم مسابقات پرش با اسب استان در مجموعه سوارکاري ماهان پرداخته می شود.