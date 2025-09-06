رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان: با هوشیاری یگان حفاظت محیط زیست و همکاری ماموران پلیس، دو شکارچی غیرمجاز قوچ و میش وحشی در شهرستان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسینعلی ملکی افزود: پس از حضور یگان حفاظت محیط زیست و ماموران پلیس در مقابل درب اتاقک پرورش ماهی افراد متخلف و پس از بازرسی کامل اتاقک یک قبضه اسلحه برنو دوربین دار( قاچاق ) و مقدار ۲۰۰ گرم گوشت حیات وحش ( قوچ و میش یا کل و بز وحشی ) از داخل یخچال پرورش ماهی با حضور صاحب ملک بانضمام دو دستگاه دوربین چشمی،چراغ قوه پاور دار یک دستگاه، ساتور یگ عدد و کوله پشتی مخصوص برای حمل گوشت و غیره یک عدد از اتاقک نگهبانی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: دو فرد متخلف که اقدام به شکار قوچ و میش وحشی کرده اند، دستگیر شده و به مراجع قضایی شهرستان معرفی خواهند شد.

ملکی ضمن تشکر از همیاران محیط زیست بابت همکاری با محیط بانان در گزارش تخلفات حوزه شکار و صید، از زحمات و تلاش بی وقفه دادگستری شهرستان و عوامل نیروی انتظامی که همیشه یار و یاور مامورین یگان حفاظت محیط زیست در امر حفاظت و صیانت از محیط زیست و عرصه‌های منابع ملی بوده اند، تشکر و قدردانی کرد.