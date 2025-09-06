در منطقه ۱۶ تهران؛
مدیریت پسماند و کاهش زبالهگردی
شهردار منطقه ۱۶ تهران؛ با اشاره به عملکرد اداره مدیریت پسماند از ابتدای سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت ۷۲۰ کارگاه آموزشی، برگزار و ۵۸۸ تن پسماند خشک جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسین کاشانی پور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۱۰ خدمت از طریق میز خدمت نوماند ارائه شده و ۷۲۰ کارگاه آموزشی با مشارکت شهروندان برگزار شده است. همچنین در راستای ساماندهی و تعامل با مراکز پرتولید، تعداد ۲۵۳ تفاهمنامه جدید به امضا رسیده که مجموع تفاهمنامههای منعقده را به ۳۵۶ مورد رسانده است.
وی افزود: در همین مدت ۵۸۸ تن پسماند خشک جمعآوری و بیش از ۳۹ هزارو ۵۰۰ نفر-ساعت آموزش در حوزه مدیریت پسماند ارائه شده است. علاوه بر این، ۹ پویش دانشآموزی درمدارس منطقه اجرا شد که تأثیر چشمگیری در فرهنگسازی میان نسل آینده داشته است.
کاشانیپور با بیان اینکه اقدامات توزیعی نیز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: تاکنون ۵۱۰ عدد کارتن پلاست و ۷۵ مخزن ۱۲۰ لیتری بین شهروندان توزیع شده است.
شهردار منطقه ۱۶ همچنین کاهش ۹۰ درصدی زبالهگردی را یکی از مهمترین دستاوردهای امسال عنوان کرد و افزود: در همین راستا با ۲۶ مورد از اماکن غیرمجاز نیز برخورد قانونی صورت گرفته است.