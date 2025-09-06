به گزارشحسین کاشانی پور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۱۰ خدمت از طریق میز خدمت نوماند ارائه شده و ۷۲۰ کارگاه آموزشی با مشارکت شهروندان برگزار شده است. همچنین در راستای ساماندهی و تعامل با مراکز پرتولید، تعداد ۲۵۳ تفاهم‌نامه جدید به امضا رسیده که مجموع تفاهم‌نامه‌های منعقده را به ۳۵۶ مورد رسانده است.