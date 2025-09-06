به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دومین نشست پاسداشت شهدای هفدهم شهریور و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین خداده معاون مراسم‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در محل این شورا برگزار شد.

وی در ابتدای جلسه در سخنانی خاطرنشان کرد: دشمن در طول تاریخ همیشه با ایران قوی مخالف بوده و هر وقت ایران قدمی برای عزت خود برداشته دشمن با این کشور وارد جنگ شده و خواسته، کشور عقب رانده شود.

علیرضا معاف معاون پژوهش و برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در سخنانی گفت: امسال فضای گفتمانی و معرفتی هفدهم شهریور بر مبنای خانش عملیات تبلیغی و رسانه ای موذیانه و خبیثانه دشمن‌ در تطهیر رژیم وابسته پهلوی آغاز شده است. جریان های انقلاب، حرکت های مردمی و خیزشی و جنبشی و قیام مردمی در دفاع از مرجعیت و ولایت و تبعیت از امام بوده است. وقایع را اگر با استنادهای تاریخی و عکس و فیلم ها ارائه کنیم بسیاری از شبهات حل خواهد شد.این ها در یک حرکت میدانی و مردمی بر روی مردم اسلحه کشیده و آنان را به خاک و‌ خون کشیدند اما هنوز یک فیلم مستقل و فاخر درباره هفدهم شهریور نداریم.

وی افزود: امروز متاسفانه در سینما و گاهی در نمایش خانگی خط تطهیر پهلوی در دستور‌کار هست. اینترنشنال و من و تو سریال‌ها و مستندهایی ساختند که در آن موضوع تطهیر جنایات رژیم پهلوی وجود دارد.