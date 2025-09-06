پخش زنده
رئیس اداره راه و شهرسازی امیدیه از رفع تصرف اراضی ملی در این شهرستان به مساحت ۲ هزار و ۳۷۰ متر مربع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین قنبری با اشاره به ۲ مورد رفع تصرف در امیدیه بیان کرد: این تعداد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان به مساحت ۲ هزار و ۳۷۰ مترمربع با درایت نیروهای یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.
وی افزود: ارزش این اراضی بیش از ۳۵۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
قنبری میگوید: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی امیدیه با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه میکنند و همچنین به صورت مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میدهد.
رئیس اداره راه و شهرسازی امیدیه از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال تشکر کرد و اظهار داشت: از شهروندان خواهشمندیم مشاهدات خود از موارد زمین خواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.