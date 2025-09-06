برگزاری جشنواره ملی تئاتر «چتر زندگی» با چشمانداز بینالمللی در یزد
هفتمین جشنواره ملی تئاتر «چتر زندگی» با چشمانداز بینالمللی در یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، از برگزاری هفتمین جشنواره ملی تئاتر «چتر زندگی» در سال جاری خبر داد و گفت: برگزاری رویدادها در شهر جهانی یزد بخشی از پیشینه فرهنگی و هویت این دیار است و نباید ایدهها و جایگاه فرهنگی آن از دست برود و رویکرد ما تحولگرایی است و یکی از مصادیق آن، جشنواره چتر زندگی است که باید بیش از پیش تقویت شود.
اسماعیل دهستانی با اعلام آغاز رسمی فعالیتهای این جشنواره افزود: نگاه ما به این جشنواره، بینالمللی است و لازم است همه شهرستانهای استان در آن مشارکت داشته باشند تا از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی آن بهرهمند شوند و این حضور نه تنها به غنای جشنواره میافزاید بلکه موجب همافزایی فرهنگی در سراسر استان خواهد شد.
دهستانی با تأکید بر اینکه نشاط اجتماعی از اولویتهای سند یزد پایدار است، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در تحقق این هدف نقشی کلیدی دارد و امیدواریم امسال با توان و انرژی مضاعف، جشنوارهای در خور نام و جایگاه یزد برگزار کنیم.
زمان این جشنواره از طریق دستگاههای ذیربط اعلام خواهد شد.