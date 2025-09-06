پخش زنده
آئین دفنوازی در آرامگاه بوعلی سینا با هدف پاسداشت فرهنگ و هنر بومی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آئین دفنوازی با حضور جمعی از هنرمندان و علاقهمندان به موسیقی آیینی در محوطه آرامگاه بوعلیسینا در همدان برگزار شد و دفنوازان با اجرای قطعاتی برگرفته از موسیقی سنتی و آیینی، شور و نشاط ویژهای در میان حاضران ایجاد کردند.
آرامگاه بوعلیسینا همواره میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری متنوع است و برگزاری چنین برنامههایی، ضمن تقویت نشاط اجتماعی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری همدان به شمار میرود.