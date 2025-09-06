پخش زنده
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در بازدید از خوابگاههای دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان گفت: دانشگاهها باید بر اساس آمایش سرزمین در حوزهای پیشتاز باشند و آن را تقویت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حبیبا در حاشیه نودونهمین نشست رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در دانشگاه بوعلی سینای همدان با شرکت در جلسه هیئت رئیسه، در جریان برخی مشکلات و کمبودهای این دانشگاه قرار گرفت.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در این جلسه ضمن تشریح سیاستها و برنامههای سازمان امور دانشجویان، بر آمایش آموزش عالی تأکید کرد و گفت: دانشگاهها باید بهصورت تخصصی و بر اساس ظرفیتهای استانی و منطقهای در یک زمینه خاص خود را تقویت کنند و در آن حوزه پیشتاز باشند، نه اینکه در تعداد زیادی از زمینههای علمی فعالیت کنند در حالی که در هیچیک حرفی برای گفتن ندارند.
در این بازدید، دکتر حسن خوشقلب، مدیرکل حوزه ریاست، دکتر حبیبا را همراهی میکرد.
همچنین دکتر حبیبا با حضور در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان، با تعدادی از دانشجویان که در خوابگاه سکونت دارند، گفتوگو کرد و در جریان مشکلات رفاهی، دانشجویی، آموزشی و پژوهشی آنها قرار گرفت.
وی قول مساعد داد تا حد توان و اختیارات، پیگیر حل این مشکلات و معضلات و نیز کمبودها باشد.
در انتهای این بازدید، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با حضور در سالن ورزش دانشگاه، در روند کمیت و کیفیت امکانات ورزشی دانشگاه قرار گرفت و مدیر تربیت بدنی دانشگاه نیز گزارشی از نحوه هزینهکرد کمکهای مالی سازمان امور دانشجویان برای خرید تجهیزات ورزشی ارائه داد.