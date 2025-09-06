پخش زنده
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به ثبت بیش از ۱۶۶ میلیون سفر از ابتدای تابستان تاکنون، گفت: ۵۵ هزار گواهینامه از اول شهریور تا امروز شنبه ۱۵ شهریور بهصورت سیستمی به دلیل تخلفات حادثهساز توقیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید تیمور حسینی با تشریح آخرین وضعیت سفرهای تابستانی در کشور، اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم پلیس راهور در طول سال، طرح تابستانی است که به دلیل حجم بالای سفرها و مناسبتهای مختلف در این فصل اجرا میشود؛ بهویژه شهریور که همیشه ماهی ویژه و پرتردد است؛ امسال نیز با توجه به تقارن با ماه ربیع و پایان محرم، حجم سفرها افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: از ابتدای تیر تاکنون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات جادهای جان خود را از دست دادهاند. با این حال بر اساس آمارهای سر صحنه پلیس، شاهد کاهش حدود ۷ درصدی در تعداد جانباختگان بودهایم؛ البته این آمار نهایی نیست و باید منتظر تأیید پزشکی قانونی بمانیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط خاص شهریور، خاطرنشان کرد: یکی از ماموریتهای ویژه پلیس در این ایام، برخورد قاطع با تخلفات حادثهساز است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر رانندهای همزمان مرتکب ۲ تخلف حادثهساز شود، ضمن اعمال جریمه و نمره منفی، خودرو وی به مدت ۷۲ ساعت به پارکینگ منتقل میشود.
سردار حسینی با اشاره به اجرای طرح ویژه در شهریور امسال، افزود: بر اساس این طرح، حتی ارتکاب یک تخلف حادثهساز نیز منجر به توقیف سیستمی گواهینامه به مدت سه ماه میشود.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین رانندگی خطاب به مردم گفت: اکنون که به روزهای پایانی تابستان رسیدهایم و شرایط جوی رو به خنکی میرود، بسیاری از خانوادهها از این فرصت برای سفرهای برونشهری استفاده میکنند؛ بنابراین رعایت قوانین رانندگی ضروری است.