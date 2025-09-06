پخش زنده
نود و ششمین اردوی گروه جهادی یاوران مهدی در حوزه خدمات پزشکی در شهرستان شبستر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس این گروه جهادی گفت: این اردو با هدف ارتقای سطح سلامت، رفع نیازهای بهداشتی و درمانی و همچنین کاهش هزینههای پزشکی برای شهروندان برگزار شد.
زهرا دیزجی با بیان اینکه این ماموریت با حضور ۱۰ نفر پزشک و دندانپزشک و ۷ پرستار داوطلب انجام شد افزود: تمرکز اصلی ما در این اردو بر خدمترسانی به دهکهای یک و دو جامعه و افراد کمبرخوردار بود، اما خدمات ما به عموم مردم ارائه شد.
دیزجی با بیان اینکه این اردو در بخشهای غربالگری، پزشک عمومی، دندانپزشکی و بینایی سنجی ترتیب یافت اظهار کرد: گروه یاوران مهدی متعهد به تداوم این راه و گسترش خدمات خود در مناطق محروم کشور است تا بتواند سهمی هرچند کوچک در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.