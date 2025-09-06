پخش زنده
همدان درمسابقات کشوری کیوکوشین FIKK به میزبانی شهرستان تویسرکان قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات کشوری کیوکوشین FIKK به میزبانی شهرستان تویسرکان و در سالن ۲۰۰۰ نفری غدیر برگزار شد.
این رقابتها با حضور ۱۴ تیم از استانهای خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، یزد، خوزستان، همدان، تهران و البرز و با شرکت بیش از ۸۰۰ ورزشکار کاراتهکا در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
در پایان این رقابتها، تیم همدان در هر دو بخش آقایان و بانوان عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد. در بخش آقایان، استان کرمانشاه نائبقهرمان شد و تیم خوزستان در جایگاه سوم ایستاد. همچنین در بخش بانوان، تیم تهران مقام دوم و کرمانشاه مقام سوم را از آن خود کردند.
در مراسم اختتامیه این مسابقات، خدرویسی معاون ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان و جمعی از مسئولان شهرستان تویسرکان حضور داشتند.