به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات کشوری کیوکوشین FIKK به میزبانی شهرستان تویسرکان و در سالن ۲۰۰۰ نفری غدیر برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۴ تیم از استان‌های خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، یزد، خوزستان، همدان، تهران و البرز و با شرکت بیش از ۸۰۰ ورزشکار کاراته‌کا در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم همدان در هر دو بخش آقایان و بانوان عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد. در بخش آقایان، استان کرمانشاه نائب‌قهرمان شد و تیم خوزستان در جایگاه سوم ایستاد. همچنین در بخش بانوان، تیم تهران مقام دوم و کرمانشاه مقام سوم را از آن خود کردند.

در مراسم اختتامیه این مسابقات، خدرویسی معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان و جمعی از مسئولان شهرستان تویسرکان حضور داشتند.