وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک روز چهارشنبه - ۱۹ شهریور - برای سه دهک اول اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری در حاشیه آیین افتتاح رویداد ملی توربو فروش که در دانشگاه جنگ برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک چهارشنبه این هفته همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های یک تا ۳ واریز می‌شود.

۱۲ شهریور مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح کالابرگ خبر داده بود.

حسن نوروزی گفته بود: با توجه به تأکید دولت مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد و تقویت سبد غذایی آنها و با تأمین اعتبار صورت گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان برای آغاز مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح واریز شد.

طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اجرای طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: این تجمیع در راستای حفظ منافع بازنشستگان و حذف هزینه‌های غیرضروری اداری از طریق یکی شدن هیات مدیره، هیات نظارت و ساختار اداری این دو صندوق است.

رئیس هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه افزود: همچنان که اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری گروه‌های مختلفی مانند اعضای هیئت علمی، قضات، فرهنگیان، مستخدمین وزارت خارجه، مستخدمین شهرداری‌ها، کارکنان صندوق هما و ... وجود دارند و هر یک متناسب با مقررات خود مستمری دریافت می‌کنند، تجمیع این دو صندوق بر مستمری بازنشستگان دو صندوق و بیمه‌های درمان آنها هیچ تأثیری ندارد و تنها به حذف برخی از پست‌های اداری مربوط می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را ملزم به اصلاح ساختار‌ها و تشکیلات اداری و در همین راستا، از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده اقدامات لازم برای اجرای تکلیف مذکور را دنبال کنند.

میدری اظهار کرد: علاوه بر هیئت مدیره و هیات نظارت این دو صندوق که یکی خواهند شد، معاونت‌های ستادی توسعه و مدیریت، اقتصادی و برنامه‌ریزی، فنی و عملیاتی و سایر پست‌های اداری تجمیع خواهند شد و این تجمیع موجب چابکی ساختار اداری دو صندوق و تقویت ظرفیت کارشناسی از طریق هم‌افزایی منابع انسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است که تجمیع این دو صندوق بر اساس قانون صورت گرفته است. در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که دولت مکلف است در خصوص تجمیع همه صندوق‌های بازنشستگی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. مطابق قانون اصلاحیه ماده ۱۱۳ نیز هیات امناء واحد برای صندوق‌های مذکور پیش‌بینی شده است که این هیات امناء طی دهه ۱۳۹۰ تاکنون به صورت یکپارچه و واحد، برای صندوق‌های بازنشستگی فعالیت می‌کرده است.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت امنای صندوق‌های مذکور است، تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری توسط هیات امناء مورد تایید قرار گرفته و در شورای عالی اداری کشور نیز مطرح و تایید شده است.

در مصوبه شورای عالی اداری در مورد تجمیع دو صندوق بر «حفظ حقوق شرعی و قانونی ذینفعان صندوق فولاد و ایجاد حساب مستقل برای امور جاری و سرمایه گذاری این صندوق و همچنین بکارگیری نیرو‌های صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری» تصریح شده است.

میدری با تاکید بر اجرای دقیق و کامل مفاد مصوبه شورای عالی اداری پس از ابلاغ آن اظهار داشت: با این تجمیع، فرآیند جذب بودجه و اعتبارات دولتی از بودجه کل کشور جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و درمان بازنشستگان تحت پوشش صندوق فولاد تسهیل شده و این بازنشستگان می‌توانند از خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری استفاده نمایند.

میدری با تاکید بر اینکه از همه ظرفیت‌های قانونی و توان خود برای کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری و بهبود معیشت و رفاه بازنشستگان استفاده خواهد کرد، گفت: در مورد تجمیع سایر صندوق‌های بازنشستگی هیچ تصمیم و حکمی وجود ندارد و سایر صندوق‌ها به روال فعلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.