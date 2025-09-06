به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیانوش بهرهی با اشاره به آغاز جذب مدرس در دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان، اظهار کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ ۱۵ شهریور تا ۴ مهرماه با مراجعه به سامانه جذب مدرسان به نشانی https://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم برای مراحل ثبت نام را انجام دهند.

وی درخصوص فرآیند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال جاری، افزود: فرآیند بکارگیری مدرسان با نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی انجام شده و ظرفیت نهایی اختصاص یافته پس از تایید واحد‌های استانی، جهت تامین نیاز‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود با توجه به دوره‌های در حال اجرا است.

بهرهی عنوان کرد: متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی برای شرکت در فراخوان باید حداقل یکسال سابقه کاری مرتبط با گروه درسی انتخابی داشته باشند.

وی اظهار داشت: حداقل سن متقاضیان برای شرکت در فراخوان ۲۸ سال و حداکثر سن ۶۵ سال است. ضمنا جذب مدرس به صورت بومی در استان صورت می‌گیرد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان تاکید کرد: ملاک ثبت نام قطعی متقاضیان در این فراخوان، تکمیل فرم‌های سامانه، پرداخت وجه و اخذ کد رهگیری است.

وی گفت: ظرفیت پیش بینی شده برای پذیرش مدرسان در استان ۱۴۳ نفر مدرس واجد شرایط در چهار گروه صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر است.

بهرهی می‌گوید: تلاش می‌شود نتایج نهایی فراخوان پیش از آغاز ترم تحصیلی بهمن ماه منتشر شود.