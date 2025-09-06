پخش زنده
اداره کل هواشناسی هرمزگان تا دوشنبه ۱۷ شهریور هشدار هواشناسی سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید به ویژه در شهرستانهای بشاگرد، حاجی آباد، ارتفاعات شهرستانهای رودان، میناب، بندرخمیر، بستک و ارتفاعات بخش مرکزی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال وقوع تندباد لحظهای، خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.
وی گفت: احتمال طغیان رودخانههای فصلی و بالا آمدن آب رودخانه ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک بر اثر تند باد لحظهای نیز وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از رفت آمد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود.
حمزه نژاد افزود: از استحکام سازههای سبک و محافظت از محصولات کشاورزی اطمینان حاصل شود.