به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر‌های همرفتی همراه با رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید به ویژه در شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، ارتفاعات شهرستان‌های رودان، میناب، بندرخمیر، بستک و ارتفاعات بخش مرکزی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.

وی گفت: احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک بر اثر تند باد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: پیش بینی وضعیت جوی، دریایی ودمایی هرمزگان- ۱۵ شهریور

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از رفت آمد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: از استحکام سازه‌های سبک و محافظت از محصولات کشاورزی اطمینان حاصل شود.