در آستانه فصل مهر مانور بازگشایی مدارس در شهرستان مارگون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با سراسر استان و کشور امروز مانور بازگشایی مدارس در مارگون برگزار شد. مدیر آموزش و پرورش شهرستان مارگون در حاشیه این مانور گفت: در راستای موضوع طرح مهر و آمادگی برای بازگشایی مطلوب مدارس، مانور سراسری بازگشایی مدارس در مدرسه اندیشه مارگون برگزار شد تا میزان آمادگی مدیران و عوامل اجرایی مدارس برای سال تحصیلی جدید سنجیده شود. داریوش رستخیز افزود: سعی میشود که در سال تحصیلی جدید چه از لحاظ آموزشی و چه تربیتی بهترین کیفیت را داشته باشیم. رستخیز با بیان اینکه همه معلمان مدارس در سال تحصیلی جدید سازماندهی شدهاند اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزیهای پیشبینی شده در روز اول مهر هیچ کلاس بدون معلمی نخواهیم داشت.