جمع آوری یک تن مواد غذایی تاریخ گذشته در یزد
هزار کیلو مواد غذایی تاریخ گذشته و فاقد مشخصات بهداشتی از فروشگاههای موادغذایی شهر یزد جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد اعلام کرد: کارشناسان بهداشت محیط شهرستان یزد در یک بازدید گروهی در قالب ۱۵ تیم نظارتی، با هدف کنترل بیشتر سلامت موادغذایی در فروشگاهها و سوپر مارکتهای سطح شهر یزد حدود یک تن انواع موادغذایی تاریخ گذشته و فاقد مشخصات بهداشتی را جمع آوری کردند.
این مواد غذایی شامل رنگهای غیرمجاز، گز، انواع پنیر پیتزا، ترشیجات، کیک و کلوچه، نوشیدنیهای انرژی زا و نوشابه، انواع آبمیوه ها، لواشک، چیپس و لبنیات میباشد که از ۷۰ واحد صنفی، کشف و جمع آوری شد.
پس از انجام مراحل قانونی، این مواد غذایی معدوم میشود.