به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیته امداد شهرستان نور گفت:هر ماه به خانوار‌های تحت حمایت مستمری پرداخت می‌شود و این مستمری به مددجویان برای تامین نیاز‌های اساسی آنها صورت می‌گیرد.

بهزاد عسکری افزود: در پنج ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۵ میلیارد تومان کمک معیشت به خانواده‌های تحت حمایت شهرستان نور پرداخت شده است.

وی بابیان اینکه خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد شامل زنان سرپرست خانوار، سالمندان و از کار افتادگان هستند گفت: ارائه خدمات مسکن، برگزاری اردو‌های زیارتی، فرهنگی و آموزشی، کمک‌هزینه تأمین جهیزیه، خدمات درمانی، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات حمایتی، اشتغال و خودکفایی و ... ازجمله خدمات این نهاد برای کمک به حل مشکل خانواده‌های نیازمند و تحت حمایت است.

خاطر نشان می‌شود: در شهرستان نور ۲۸۳۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند و از مزایای این نهاد بهره‌مند می‌شوند.