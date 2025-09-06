مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از تدوین و اجرای طرحی نوآورانه با عنوان «سلام» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمدعلی الله دادی گفت: یکی از رویکردهای دهگانه ما در سازمان بهزیستی، «محلهمحوری» است که در کنار رویکردهای پیشگیرانه، توانمندسازانه، مشارکت جویانه، اجتماعیسازی و تلفیق گرایانه جایگاه خاصی دارد.
او با اشاره به تأثیر رویدادهای اخیر، از جمله جنگ رژیم صهیونی علیه مردم ایران گفت: این اتفاقات نگاه محله محور را برجستهتر کرد و باعث شد عزم ما برای اجرای این رویکرد جدیتر شود.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اینکه طرح «سلام» مخفف «سلامت اجتماعی محلهمحور» است و بر استفاده از داراییهای محل تأکید دارد، ادامه داد: در مرحله اول این طرح، از ظرفیت مدارس در نوبت بعدازظهر استفاده خواهیم کرد تا هم مراسم ها و ورزشهای محلی را احیاء کنیم و هم خدمات بهزیستی مثل سی. بی. آر (توانبخشی مبتنی بر جامعه) را به صورت متمرکز به ساکنان محل، به خصوص سالمندان و افراد دارای معلولیت ارائه دهیم.
الله دادی تأکید کرد: برای پیشبرد بهتر این طرحها، نیاز به جلسات همافزایی بیشتری داریم تا از ظرفیتهای موجود در مناطق مختلف به صورت حداکثری استفاده شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح که با همکاری معتمدین محل انجام خواهد شد ظرفیت های محلات و مشکلات آنها شناسایی میشود و به فراخور آن طرحهای مناسب در هر محله اجرا خواهد شد.