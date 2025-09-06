پخش زنده
سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با شعار «پیامبر رحمت و امت اسلامی»، از ۱۷ تا ۱۹ شهریور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با سخنان حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب در این نشست گفت: سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی همزمان با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) با موضوع «پیامبر رحمت و امت اسلامی» طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری افزود: این رویداد عظیم که یادگار امام خمینی (ره)، است و فرصتی بی بدیل برای تبیین نقش رسانههای جهان اسلام در تقویت گفتمان همگرایی و انسجام امت اسلامی در برابر چالشهای مشترک فراهم میکند.
وی ادامه داد: افتتاحیه این مراسم با حضور جمع زیادی از علما و اندیشمندان برجسته جهان اسلام در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.
