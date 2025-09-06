به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سومین همایش فرهیختگانی عالم تمدن ساز با موضوع دغدغه‌های مشترک جهان اسلام در راستای امت سازی با حضور شیخ حسین قاسم رئیس مجلس علمای فلسطین در مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

شیخ حسین قاسم رئیس مجلس علمای فلسطین در این همایش با اشاره به این که پیامبر اکرم (ص) به وحدت کلمه بین مسلمانان تاکید کرده است گفت: دشمنان به دنبال جدایی و تفرقه و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در بین مسلمانان هستند تا بدین طریق با تجزیه ما بر مسلمانان فایق آیند.

شیخ حسین قاسم افزود: امروز صدای مظلومان از غزه به دنیا مخابره می‌شود و باید همه مسلمانان دست در دست هم به کمک مردم مظلوم فلسطین و غزه بر آییم.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این همایش با تاکید بر این که باید در همه ابعاد پیامبر گرامی اسلام را الگو و سرمشق خود قرار دهیم گفت: همه ما این اتحاد و همبستگی را مدیون پیامبر اسلام هستیم چرا که عمده‌ترین هدف پیامبر اسلام بعد از مسئله توحید مسئله اتحاد و یکپارچگی مسلمانان بود.

این همایش در بخش‌های کارگروه‌های تخصصی به صورت حضوری و مجازی با حضور ۴۵ تن از علمای شیعه و سنی در طول ایام هفته وحدت ادامه خواهد داشت.

در این همایش از کتاب عملکرد که گزارشی از دومین همایش عالم تمدن ساز است رونمایی شد.