به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد منان رئیسی در برنامه پرونده ویژه گلایه جدی خود را نسبت به وضعیت طرح مسکن ویلایی طایقان اعلام کرد و افزود: باوجود این که ساخت خانه‌های یک طبقه این سایت یک سال زودتر از سایت ویلایی پرنیان کلید خورد، تنها شاهد ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستیم.

وی ادامه داد: موضوع عقب‌ماندگی سایت طایقان با رئیس بنیاد مسکن کشور مطرح شد، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی یا توضیحی از این نهاد ارائه نشده است.