پخش زنده
امروز: -
رکود در طرح خانههای یک طبقه طایقان قم سبب گلایه نماینده مجلس شد و گفت: طرح نهضت ملی مسکن طایقان فقط ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد منان رئیسی در برنامه پرونده ویژه گلایه جدی خود را نسبت به وضعیت طرح مسکن ویلایی طایقان اعلام کرد و افزود: باوجود این که ساخت خانههای یک طبقه این سایت یک سال زودتر از سایت ویلایی پرنیان کلید خورد، تنها شاهد ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستیم.
وی ادامه داد: موضوع عقبماندگی سایت طایقان با رئیس بنیاد مسکن کشور مطرح شد، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی یا توضیحی از این نهاد ارائه نشده است.