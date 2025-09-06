به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی، به تدریج تا اواسط هفته بر سرعت وزش باد و گرد و خاک در استان افزوده خواهد شد و برای مرز شرقی استان، گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک می‌تواند باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات شود.

لطفی افزود: دمای هوا برای ۲۴ ساعت آینده به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند و هوا تا حدودی گرمتر خواهد شد.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، قاینات و خضری با ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و طبس و عشق آباد با ۴۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۱۵ و ۳۵ درجه ثبت شد.