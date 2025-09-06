به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق نادری در همایش ارتقای تولید محصول سالم در بناب افزود: میزان مصرف آفت‌کش‌ها در استان ۲ هزار و ۴۸۶ تن و با مصرف ۹ دهم لیتر در هکتار است در حالی که میزان مصرف آفت‌کش‌ها در کشور حدود ۲۰ هزار لیتر و با مصرف ۲.۱۶ لیتر در هکتار بوده است همچنین متوسط مصرف آفت‌کش‌ها در کشور آمریکا ۲.۵ لیتر در هکتار است و ایران در این زمینه جزو بهترین‌ها محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بخش عمده محصولات کشاورزی استان سالم و باکیفیت هستند اظهار کرد: آمار صادرات نشان می‌دهد که محصولات استان توانسته‌اند به کشور‌هایی صادر شوند که سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد‌ها را دارند. تنها در سال گذشته ۳۹۲ هزار تن محصول به این کشور‌ها صادر شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: کشاورزان و تاجران ما ارتباطات خوبی با کشور‌های مختلف دارند، اما باید سلایق و استاندارد‌های مشتریان خارجی را به خوبی بشناسیم به‌ویژه محصولات گلخانه‌ای استان که اغلب مجهز به کد QR هستند، این امکان را فراهم می‌کنند.

نادری با اشاره به رشد چشمگیر صادرات کشمش گفت: صادرات کشمش از استان که عمدتاً از بناب و ملکان است دوبرابر شده و سال گذشته به بیش از ۷۳ هزار و ۶۹۴ تن رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر محصول صادرات‌محور تولید می‌کنیم، باید درخواست و نیاز مشتریان خارجی را در نظر بگیریم.

وی تاجران را به ورود جدی‌تر به کشاورزی قراردادی توصیه کرد و ادامه داد: برای جلوگیری از عرضه محصول ناسالم، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع ضروری است. بناب می‌تواند به عنوان هاب صادراتی استان نقش‌آفرینی کند و با همکاری بخش خصوصی، آزمایشگاه مرجع در این شهرستان راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، محصولات سالم و ارگانیک باید با قیمت متفاوت عرضه شوند تا کشاورزان انگیزه بیشتری برای تولید این محصولات داشته باشند.