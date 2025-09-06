به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، معاینات پزشکی ورزشی پیش از اعزام ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در پنجمین روز پیگیری شد.

ستاد پزشکی ورزشی مجموعه ورزشی آزادی تهران میزبان تکواندوکاران نوجوان رشته‌های تکواندو و پومسه پسران و نیز هندبال دختران بود.

ورزشکاران در این ستاد تحت معاینات مختلفی از جمله، آزمایش خون، مشاوره ضد دوپینگ، روانشناسی، تغذیه، عمومی، بینایی سنجی، ارتوپدی، قلب و عروق قرار گرفتند.

معاینات پزشکی ورزشی ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از سوم شهریور آغاز شده است.

سنجش سلامت از بیش از ۲۶۰ ورزشکار از تیم‌های مختلف انجام می‌شود.