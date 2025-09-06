روند پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان در مازندران با تأکید استاندار مازندران بر رفع موانع و چالشهای موجود، تسریع مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران، در مکاتبهای با فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تسریع در پرداخت و افزایش سهمیه تسهیلات ازدواج جوانان استان مازندران شد.
مهدی یونسی رستمی، با اشاره به سیاستهای راهبردی دولت در راستای حمایت از خانواده و توجه ویژه به جوانان در امر ازدواج، بر اهمیت تسهیلات وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن تأکید کرد و اعلام نمود: اقدامات لازم باید برای تسهیل این فرایند صورت گیرد.
وی ابراز داشت: پرداخت تسهیلات نه تنها مشوقی برای ازدواج جوانان است بلکه به تقویت سرمایه اجتماعی و تسهیل شرایط زندگی آنها نیز کمک میکند.
یونسی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار و ۵۲۸ نفر در صف انتظار وام ازدواج قرار دارند، گفت: از این تعداد، تاکنون ۳ هزار و ۸۹۹ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و این روند در زمان ازدواج جوانان تأخیر ایجاد میکند.
استاندارمازندارن همچنین تأکید کرد: سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات ازدواج باید به گونهای باشد که جوانان احساس کنند دولت و مسئولان شهری حمایت گر آنها هستند.
وی افزود: ازدواج جوانان نه تنها مهمترین مرحله در زندگی فردی آنهاست بلکه محور اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعهای نیز میباشد.
استاندار مازندران در پایان، با تأکید بر اهمیت تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری، خواستار همکاری و همافزایی همه دستگاهها در راستای تحقق این اهداف شد.
به منظور پیگیری جدی این مطالبه، جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان با محوریت بررسی راهکارهای تسریع در پرداخت و افزایش سهمیه تسهیلات ازدواج به زودی برگزار خواهد شد.
این جلسه قرار است با حضور نمایندگان بانکها و مسئولان ذیربط برگزار شود تا چالشهای موجود بررسی و راهکارهای عملی پیشنهاد شود.