ایجاد واحدهای تولیدی کالاهای تحریم شده از اولویتهای سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون گفت: یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون، ایجاد واحدهای تولیدی کالاهایی است که ورود آنها به ایران و افغانستان تحریم شده است و موجب توسعه اقتصادی در مرزهای دو کشور خواهد شد.
حسن نوری زاده افزود: تردد سرمایه گذاران خارجی در منطقه آزاد تجاری دوغارون بدون نیاز به روادید، معافیت ۲۰ ساله از مالیات بر درآمد و حق اقامت از جمله مشوق های این منطقه آزاد برای بازرگانان و فعالان بخش خصوصی افغانستان و دیگر کشورها است.
وی ادامه داد: مرز دوغارون یکی از پرترددترین مرزهای کشور است و حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به افغانستان از طریق این گذرگاه زمینی خارج می شود.
نوری زاده با اشاره به ارزش ۳/۴ میلیارد دلاری تجارت در مرز دوغارون گفت: سازمان منطقه آزاد تجاری دوغارون با سیاستگذاری های مدون و هم افزایی دستگاه های اجرایی دو سوی مرز به دنبال تسهیل در فرایند مبادلات تجاری است که این مراودات، خود برگرفته از اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان است.
وی افزود: روزانه حدود هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون در مرز دوغارون رفت و آمد می کنند، اما هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده ایم و با توجه به تفاهمنامه منعقده بین والی هرات و استاندار خراسان رضوی، باید میزان تردد ناوگان تجاری در این معبر رسمی به ۲ هزار دستگاه در روز برسد.
وی تصریح کرد: برخی از موانع تجارت میان دو کشور، نبود امکانات و زیرساخت ها در گمرک اسلام قلعه افغانستان و همچنین تغییر مداوم استانداردهای ورود کالا به این کشور هستند که در نشست مشترک با مسئولان اقتصادی افغانستان مطرح شد.
نوری زاده ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران می تواند در حوزه استانداردسازی محصولات در افغانستان نقش داشته باشد و در حل مسائل و مشکلات جزئی نظیر تأخیر در تشریفات گمرکی مشارکت کند.