مانور سراسری بازگشایی مدارس در استان گلستان امروز شنبه پانزدهم شهریور ماه، با حضور قدرتاله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان و ناظران استانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مانور بازگشایی مدارس با هدف تضمین آمادگی کامل مدارس برای استقبال از سال تحصیلی جدید و ایجاد «مهری آرام و تحولی» برای دانشآموزان استان گلستان به اجرا درآمده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در حاشیه آغاز این مانور تأکید کرد: پیش به سوی مهری آرام و تحولی، شعار اصلی ما در این دوره است.
قدرتاله نظری افزود: هدف اصلی این مانور، سنجش آمادگی مدارس استان و ایجاد محیطی امن، بانشاط و متناسب با شأن دانشآموزان گلستانی است.
در راستای اجرای هرچه بهتر این پروژه مهم، ناظرین استانی به شهرستانهای مختلف اعزام شدهاند. وظیفه این ناظرین، ارزیابی دقیق روند اجرای «پروژه مهر» و نظارت بر میزان آمادگی مدارس در ابعاد مختلف برای یک بازگشایی مطلوب و بدون دغدغه است.
این ارزیابیها شامل بررسی وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات، نیروی انسانی و رعایت پروتکلهای لازم برای تضمین سلامت و نشاط دانشآموزان خواهد بود.
با آغاز این مانور، آموزش و پرورش استان گلستان گامی بلند در جهت آمادهسازی هرچه بهتر مدارس و فراهم آوردن شرایطی ایدهآل برای شروع سال تحصیلی جدید برداشته است تا دانشآموزان در فضایی پر از آرامش و انگیزه، مسیر دانشآموزی خود را آغاز کنند.