هم اکنون ۴۸تعاونی در شهرستان خمینی شهر فعال هستندو بیش از ده هزار عضو دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون با بیان اینکه اشتغال اتباع خارجی مجاز باید با مجوز اشتغال صورت گیرد و در غیر این صورت منجر به جریمه مالی میشود.
مهدی بهاری با بیان اینکه خدمترسانی به مردم از بستر سامانههای اینترنتی صورت میگیرد افزود: سامانه جامع روابط کار برای بررسی شکایات مربوط به کارگران و کارفرما راه اندازی شده است.