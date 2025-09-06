به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون با بیان اینکه اشتغال اتباع خارجی مجاز باید با مجوز اشتغال صورت گیرد و در غیر این صورت منجر به جریمه مالی می‌شود.

مهدی بهاری با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم از بستر سامانه‌های اینترنتی صورت می‌گیرد افزود: سامانه جامع روابط کار برای بررسی شکایات مربوط به کارگران و کارفرما راه اندازی شده است.