پخش زنده
امروز: -
برداشت لیموترش محلی از هزار و ۹۰۰ هکتار باغهای بخش رودخانه آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه گفت: از هر هکتار ۲۰ تا ۲۵ تُن محصول برداشت میشود.
ذاکری پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۴۷ هزار تُن محصول برداشت شود.
برداشت لیموترش دربخش رودخانه تا نیمه مهرماه ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: برداشت ۱۰۰ هزار تن لیمو ترش از باغهای هرمزگان
وی افزود: محصول برداشتی علاوه بر بازار استان به استانهای تهران، کرمانشاه، آذربایجان، خراسان جنوبی و شمالی ارسال میشود.
مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه گفت: امسال نخستین بار است که لیموی بخش رودخانه به روش صحیح جداسازی میشود.
کشاورزان بخش رودخانه از قیمت محصول راضی هستند.