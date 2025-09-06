به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه گفت: از هر هکتار ۲۰ تا ۲۵ تُن محصول برداشت می‌شود.

ذاکری پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۴۷ هزار تُن محصول برداشت شود.

برداشت لیموترش دربخش رودخانه تا نیمه مهرماه ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: برداشت ۱۰۰ هزار تن لیمو ترش از باغ‌های هرمزگان

وی افزود: محصول برداشتی علاوه بر بازار استان به استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان، خراسان جنوبی و شمالی ارسال می‌شود.

مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه گفت: امسال نخستین بار است که لیموی بخش رودخانه به روش صحیح جداسازی می‌شود.

کشاورزان بخش رودخانه از قیمت محصول راضی هستند.