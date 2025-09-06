معاون علمی رئیس‌جمهور اعلام کرد: درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسید و رشد قابل‌توجهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور از افزایش قابل توجه درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: درآمد این شرکت‌ها به ۱۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افشین، با بیان اینکه سهم فروش محصولات دانش‌بنیان با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۳۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده نفوذ ۸۱ درصدی محصولات دانش‌بنیان در کل فروش شرکت‌های فناور است که بیانگر سهم بالای این شرکت‌ها در اقتصاد ملی است.

معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه به تفکیک شرکت‌ها پرداخت و به چالش‌های شرکت‌های نوپا اشاره کرد.

وی بیان کرد: شرکت‌های نوپا که ۶۷ درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهند، به دلیل ماهیت خود، سهم اندکی در اقتصاد دانش‌بنیان دارند. با توسعه مدل‌های سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری دانش فنی، این شرکت‌ها می‌توانند با ترسیم چشم‌انداز سودآوری و ورود به بازار‌های جدید مانند بازار نوآفرین، عملکرد بهتری داشته باشند.

افشین در پایان به حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان در بورس و ۲۷ شرکت در بازار نوآفرین فرابورس پذیرش شده‌اند. از این تعداد، حدود ۱۰ شرکت به مرحله عرضه اولیه رسیده‌اند.