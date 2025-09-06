کارگاه تخصصی گردشگری مذهبی - عرفانی با حضور جمعی از راهنمایان گردشگری، اعضای هیات امنای اماکن مذهبی و تاریخی، دانشجویان و فعالان حوزه گردشگری مذهبی و عرفانی در شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عبدالحسین برنجی مسئول برگزاری این کارگاه گفت: این کارگاه با محوریت استفاده از ظرفیت منبرخانه ها، بقعه ها، امامزاده‌ها و بنا‌های تاریخی برای جذب گردشگر برگزار شد.

لیلا سادات حسینی مسئول گردشگری زیارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در این کارگاه راهکار‌های اجرایی سند توسعه گردشگری زیارت مذهبی شاهرود بررسی شد.

امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران هم گفت: در این کارگاه تجربیات موافق در جذب گردشگر در کلان شهر تهران به عنوان الگو به شهر‌ها منتقل شود.

حجت الاسلام سید جواد ارشادی نیا موسس گردشگری عرفانی طریق الرضا گفت: عرفانی به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته یاد کرد و گفت: این ظرفیت‌ها در کشور ما و خصوصا شاهرود مغفول مانده است.