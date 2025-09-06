پخش زنده
بهمناسبت گرامیداشت هفته فرهنگی قزوین، «جشن بزرگ به افتخار قزوین» با برنامههای متنوع هنری و فرهنگی در مجموعه جهانی کاروانسرای سعدالسلطنه برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد بههمت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین با هدف پاسداشت فرهنگ و هنر اصیل کهن دیار قزوین ، میزبان شهروندان و علاقهمندان بود.
از جمله بخشهای این جشن میتوان به اجرای زنده برنامههای هنری با حضور هنرمندان استانی، برپایی غرفههای «گذر هنر»، نمایشگاه کتاب و غرفههای فرهنگی و هنری اشاره کرد.
همچنین استیج زنده با برنامههای شاد و مفرح، آیتمهای ویژه کودکان و اجرای استندآپ کمدی از دیگر بخشهای این رویداد سهروزه بود.
هفته فرهنگی قزوین فرصتی برای معرفی و ارج نهادن به ارزشهای فرهنگی، هنری و تاریخی این خطه کهن است و رویدادهای فرهنگی و هنری متنوعی به مناسبت پاسداشت این هفته در قزوین درحال برگزاری است.