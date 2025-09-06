پخش زنده
پیش بینی اولیه میزان خرید گندم استان حدود ۴۲۰ هزار تن گندم بود که تاکنون ۳۳۰ هزار تن از این محصول در استان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران استان نیز پرداخت شده است.
امسال قیمت خرید گندم حدود ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و با قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشود.
خرید خوشههای طلایی گندم تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
همه ساله شهرستان خدابنده بیش از نیمی از گندم تولیدی استان را به خود اختصاص میدهد.