به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران استان نیز پرداخت شده است.

امسال قیمت خرید گندم حدود ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و با قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود.

خرید خوشه‌های طلایی گندم تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

همه ساله شهرستان خدابنده بیش از نیمی از گندم تولیدی استان را به خود اختصاص می‌دهد.