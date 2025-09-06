پخش زنده
نرخ بیکاری در آمریکا به بالاترین میزان خود در چهار سال اخیر رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رویترز، نرخ بیکاری در آمریکا به بالاترین سطح خود در چهار سال گذشته رسیده استرشد فرصتهای شغلی در آمریکا در ماه اوت به شدت کاهش یافت و نرخ بیکاری به تقریباً بالاترین میزان خود در چهار سال گذشته، یعنی ۴.۳ درصد افزایش یافت و این تأیید میکند که شرایط بازار کار در حال ضعیف شدن است و این وضعیت زمینه را برای کاهش نرخ بهرهها از طرف بانک مرکزی در اواخر این ماه را فراهم میکند.
گزارش اشتغال وزارت کار در روز جمعه همچنین نشان داد که در ماه ژوئن برای اولین بار در چهار سال و نیم گذشته، در اقتصاد آمریکا فرصتهای شغلی کاهش و ترس از رکود اقتصادی افزایش یافته است. رشد اشتغال از ماه آوریل کند شده و اقتصاددانان سیاستهای دونالد ترامپ رئیس جمهور در زمینه اعمال تعرفههای واردات، سرکوب مهاجرت و اخراج گسترده کارگران دولتی، را مقصر این وضعیت میدانند.
کریستوفر روپکی، اقتصاددان ارشد اف دابلیو دی بوندز، گفت: اقتصاد تا جایی که ممکن است در حال نزدیک شدن به بالاترین میزان رکود خود است. شرکتها به وضوح در حال عقبنشینی و امتناع از استخدام نیرو هستند و میتوان ریشه این مشکل را در دستور کار اقتصادی دولت ترامپ جستوجو کرد. تنها داروی کمکی برای این وضعیت، کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی است. دفتر آمار کار وزارت کار اعلام کرد که در بخش غیرکشاورزی طی ماه گذشته تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد شده در حالی که در ماه ژوئیه تعداد اشتغال ایجاد شده در این بخشها ۷۹ هزار شغل بود.
اقتصاددانانی که از سوی رویترز از آنها نظرسنجی شده بود، پیشبینی کرده بودند که این در این مدت ۷۵ هزار شغل ایجاد شود. دادههای این نظرسنجی همچنین نشان داد که در ماه ژوئن تنها ۱۳ هزار شغل در این بخشها ایجاد شد که اولین کاهش در ایجاد اشتغال، از دسامبر ۲۰۲۰ به این سو بود. این کاهش منجر به اخراج اریکا مکانتارفر، رییس کمیسیون اشتغال در اداره آمار کار وزارت کار توسط ترامپ شد. ترامپ بدون هیچ مدرکی، او را به دستکاری در دادههای اشتغال متهم کرد.
اقتصاددانان این تغییرات را به مدل «تولد و مرگ» نسبت میدهند که دفتر آمار کار وزارت کار برای تخمین تعداد مشاغل ایجاد شده و از دست رفته به دلیل افتتاح یا تعطیلی شرکتها در یک ماه مشخص، استفاده میکند. در حالی که ترامپ روز جمعه مستقیماً در مورد گزارش اشتغال اظهار نظر نکرد، اما شکایت دیرینه خود را از جروم پاول، رئیس بانک مرکزی، در مورد هزینههای بالای استقراض، تکرار کرد.
ترامپ در پلتفرم رسانه اجتماعی خود با نام تروث نوشت: جروم خیلی دیر عمل میکند. پاول باید مدتها پیش نرخها را کاهش میداد. طبق معمول، او خیلی دیر عمل میکند.ای. جی. آنتونی، فرد منتخب ترامپ برای ریاست دفتر آمار کار وزارت کار، مقالات انتقادی درباره این دفتر نوشته و حتی پیشنهاد تعلیق گزارش اشتغال ماهانه را مطرح کرده است. اقتصاددانان در همه طیف سیاسی آنتونی را فاقد صلاحیت تلقی میکنند.
سیاستهای ترامپ در زمینه واردات، میانگین نرخ تعرفه کشور را به بالاترین سطح از سال ۱۹۳۴ افزایش داده و نگرانی از تورم بالاتر را برانگیخته و باعث شده این که بانک مرکزی آمریکا کاهش نرخ بهره خود را متوقف کند. جمعه گذشته و درست زمانی که با اعمال تعرفهها، وضعیت عدم ثبات در مورد سیاستهای تجاری رو به کاهش بود، دادگاه تجدیدنظر آمریکا حکم داد که بسیاری از این عوارض غیرقانونی بودهاند و این امر باعث شده که کسبوکارها در وضعیت بیثباتی قرار گیرند. با توجه به اینکه تعداد مشاغل به دلیل تغییرات فصلی، رو به کاهش بوده، ممکن است آمار مربوط به ایجاد مشاغل جدید در ماه اوت افزایش یابد. با این وجود، رشد اشتغال به طور قابل توجهی کاهش یافته و در سه ماه گذشته این افزایش به طور متوسط تنها ۲۹ هزار شغل در ماه بوده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، ۸۲ هزار شغل بوده است.
اداره آمار کار قرار است روز سهشنبه برآورد اولیه خود را در مورد سطح اشتغال برای ۱۲ ماه منجر به ماه مارس منتشر کند. بر اساس دادههای سرشماری فصلی اشتغال و دستمزد که در حال حاضر موجود است، اقتصاددانان تخمین میزنند که میزان اشتغال احتمالا تا ۸۰۰ هزار نفر کاهش یابد.
بخش عمده مشاغل اضافه شده در ماه آگوست در حوزه مراقبتهای بهداشتی بود و فرصتهای شغلی در این بخش ۳۱ هزار نفر افزایش یافته است. اما حتی این بخش از بازار کار هم با مشکل مواجه است، چرا که این افزایش کمتر از میانگین افزایش ماهانه ۴۲ هزار نفری در ۱۲ ماه گذشته بوده است. در این مدت در بخش خدمات اجتماعی ۱۶ هزار موقعیت شغلی ایجاد شده است. دادههای دولتی منتشر شده در این هفته نشان
داد فرصتهای شغلی در حوزه مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی در ماه جولای کاهشهای متوالی بزرگی را تجربه کرده است.در بحبوحه کاهش شدید هزینههای کاخ سفید، فرصتهای شغلی در دولت فدرال ۱۵ هزار نفر کاهش یافت و اشتغال در این حوزه از ژانویه تاکنون ۹۷ هزار نفر کاهش یافته است. انتظار میرود در ماه اکتبر، پس از کاهش تعد کارمندانی که در ماه سپتامبر بازنشسته میشوند، کاهش شدیدی در تعداد افراد شاغل رخ دهد.
بخش تولید برای چهارمین ماه متوالی فرصت های شغلی خود را از دست داد که این کاهش نشاندهنده تأثیر تعرفهها بر این بخش است.همچنین در بغضی از بخشهای دیگر، از جمله عمدهفروشی، فناوری اطلاعات، فعالیتهای مالی، ساخت و ساز و خدمات حرفهای و تجاری، فرصت های شغلی کاهش یافته است.با این حال، افزایش فرصت های شغلی همچنان نقطه امیدوار کننده بازار کار است و میتواند به ادامه توسعه اقتصادی کمک کنند. در ماه گذشته میانگین درآمد ساعتی ۰.۳ درصد افزایش یافت که با افزایش ماه جولای مطابقت دارد. در ۱۲ ماه منتهی به آگوست، میزان افزایش درآمد در مقایسه با ا ۳.۹ درصدی درآمد ساعتی در دوره مشابه در ماه جولای، ۳.۷ درصد افزایش یافت.
اما کاهش ساعات کاری نگرانیهایی را در مورد چشمانداز رشد اقتصادی ایجاد کرده است.مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد بانک جی. پی. مورگان، گفت: اخبار این روزها احتمالاً به جای چشم انداز بانک مرکزی، سوالات عمده ای را در مورد چشمانداز رشد اقتصادی مطرح میکند . با توجه به دادههای ماه اوت، به نظر میرسد ساعات کاری بخش خصوصی در این سهماهه حدود ۰.۵ درصد کاهش یابد. در این برهه ما تمایل داریم سیگنال بیشتری از دادههای مربوط به نیروی کار دریافت کنیم و در مورد چشمانداز رشد اقتصادی در سهماهه آینده، محتاط باشیم.بازارهای مالی انتظار دارند که بانک مرکزی در جلسه سیاستگذاری روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر خود، نرخ بهره را به میزان یک چهارم درصد کاهش دهد و دو اقدام مشابه دیگر هم در دو جلسه باقیمانده خود در سال ۲۰۲۵ انجام دهد.ارزش سهام در بازار وال استریت با کاهش مواجه شده اند. دلار در برابر سبد ارزهای دیگر کاهش یافته است. بازده اوراق خزانه آمریکا کاهش نشان میدهد و نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد در ماه جولای یعنی بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
نظرسنجی از خانوارها که نرخ بیکاری از آن استخراج میشود، نشان میدهد که ۴۳۶ هزار نفر وارد بازار کار شدهاند، اما میزان اشتغال تنها ۲۲۸ هزار نفر افزایش یافته است.اقتصاددانان نسبت به افزایش نیروی کار تردید دارند. دولت ترامپ وضعیت حضور موقت صدها هزار مهاجر را لغو کرده و افراد بیشتری در ماه آگوست دوره طولانی بیکاری را تجربه کردند.میانگین مدت بیکاری از ۲۴.۱ هفته در ماه جولای به ۲۴.۵ هفته افزایش یافت که طولانیترین مدت از آوریل سال ۲۰۲۲ است. این یعنی افراد بیشتری شغل خود را به طور دائم از دست دادهاند.نیکول سروی، اقتصاددان ولز فارگو، گفت: حرکت رو به جلوِ بازار کار در آمریکا تقریباً متوقف شده است.