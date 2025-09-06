در آیینی با حکم محسنی اژه‌ای رییس قوه قضائیه، علیرضا نهادی به سمت رئیس جدید حوزه قضایی بادرود منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ همچنین در این آیین از خدمات سجاد عسکری آرانی، قدردانی و وی به عنوان دادستان کاشان معرفی شد.

همچنین باحضور مسئولان قضایی استان و مسئولان شهرستان اردستان و بخش زواره، مرصاد ابوذری بعنوان رئیس دادگاه عمومی بخش زواره معرفی شد.

در این مراسم از زحمات ۵ ساله آقای دکتر علی نهادی ریاست قبلی دادگاه بخش زواره تجلیل به عمل آمد.

در حاشیه این مراسم از خانواده شهید محسن زائری شهید مدافع مهین تقدیر بعمل آمد.