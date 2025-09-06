پخش زنده
دبیر ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: در پی گفتوگو و تعامل میان این ستاد و پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، مسئولیت هدایت و نظارت بر حوزههای پویانمایی، بازی و اسباببازی به این پارک واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید مهدی شریفی در حاشیه دومین رویداد تخصصی صنایع خلاق، از محول شدن برنامههای توسعه و پیشبرد برنامههای حوزه انیمیشن، بازی و اسباببازی به پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع خلاق جهاد دانشگاهی خبر داد و تأکید کرد این پارک با پشتوانه علمی و دانشگاهی خود، ناظر اصلی اجرای این برنامهها خواهد بود.
وی گفت: ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت توسعه بازی، اسباببازی و انیمیشن و تمرکز بر این سه محور در سال جاری، برنامهریزی دقیقی انجام داده است. ما احساس کردیم شاخصهای مهمی در این حوزهها وجود دارد که هم از منظر فنی و هم از منظر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نیازمند توجه جدی است. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم در سه محور تولید محتوا، تغییر نگرش و حرکت به سمت توسعه فناوریهای نرم با سازوکار مشخص دنبال شود.
شریفی ادامه داد: برای پیشبرد این اهداف نیازمند یک ناظر قوی و مقتدر بودیم که هم شناخت کافی از حوزه داشته باشد و هم توانایی علمی و اجرایی لازم را دارا باشد. پس از بررسیهای کارشناسی، به این جمعبندی رسیدیم که پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع خلاق با پشتوانه جهاددانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ، بهترین گزینه برای این مأموریت است.
شریفی گفت: از امروز رسماً اعلام میکنیم که این پارک مسئولیت نظارت بر پیشرفت برنامهها و ارزیابی شاخصها را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به تعاملات صورت گرفته با دکتر محمدحسین ایمانیخوشخو، رئیس پارک ملی علوم وفناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی، اظهار کرد: به زودی تفاهمنامه رسمی این موضوع امضا خواهد شد تا این کار نظارتی به طور کامل به پارک واگذار شود.»
دبیر ستاد فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: این مسیر باید علمیتر، مستحکمتر و دانشیتر پیش رود تا صنایع خلاق کشور در حوزه انیمیشن، بازی و اسباببازی توسعه یابند.
به گفته شریفی، در حال حاضر نزدیک به ۹۷ شرکت و حدود ۱۰۰ خانه خلاق فعال در این حوزهها حضور دارند و امتیازدهی به آنها بر اساس شاخصهای دقیق انجام میشود.
وی افزود: در دو تا سه ماه گذشته حدود ۱۶ تا ۱۷ مجوز به دلیل غیرفعال بودن لغو شد و این نشان میدهد که فرآیند نظارت باید با جدیت دنبال شود.