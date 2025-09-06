یادواره ۷۵ شهید دفاع مقدس شهر کلاته خیج با حضور خانواده معظم شهدا ، ایثارگران و رزمندگان برگزار و از کتاب زندگینامه این شهدا رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام شیخ مهدی انصاری مشاور ویژه نماینده مقام معظم رهبری ورئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه گفت : در هر دو دوران جنگ تحمیلی مردم خوش درخشیدند و پشت ولایت فقیه و نظام و کشور ماندند.

در این مراسم از کتاب سروقامتان نوشته مجید خالقیان با مضمون زندگینامه شهدای کلاته خیج و وصیت نامه شهدا رونمایی شد .

خاطراتی از شهدا به رشته تحریر در آمده به دست نماینده مردم شهرستان شاهرود ومیامی وامام جمعه شهر کلاته خیج ودیگر مسئولان رونمایی شد