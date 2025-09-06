پخش زنده
واژگونی خودروی پژو پارس در جاده نیریز - بختگان، ۲ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هلالاحمر نی ریز گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده نیریز به بختگان، ۲ دختربچه ۶ و ۱۰ ساله جان خود را از دست دادند و پدر و مادرشان هم مصدوم شدند.
مهدی عبادی افزود: این حادثه در کیلومتر ۱۵ جاده نیریز به بختگان، در محدوده روستای علیآباد شهرستان نی ریز اتفاق افتاد.
وی بیان کرد: علت این حادثه سرعت غیر مجاز و ناتوانایی راننده در کنترل خودرو اعلام شد.